يسترد تكاليفه خلال 8 أعوام.. ما مكاسب السعودية ومصر من مشروع الربط الكهربائي بينهما؟

وسيؤدي المشروع عند تشغيله إلى تحقيق العديد من الفوائد والمكاسب للدولتين، منها بحسب "خريطة مشروعات مصر"، أن "معدل العائد من الاستثمار سيكون أكثر من 13 في المئة عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي 20 في المئة عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3000 ميجاوات"، كما سيتيح المشروع للمملكة في فصل الشتاء تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر، وسيعزز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ويدعم استقرارها، وسيحقق الاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، بالإضافة إلى تحقيق طموحات السعودية ومصر لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء.