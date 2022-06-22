يستضيف ولي العهد.. ماذا تعرف عن المجمع الرئاسي التركي الضخم؟

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله العاصمة التركية أنقرة، حيث جرت لولي العهد مراسم استقبال رسمية بالمجمع الرئاسي، حيث تُعقد جلسة مباحثات رسمية، كما يقيم الرئيس التركي مأدبة عشاء رسمية على شرف ولي العهد في المجمع الرئاسي.. فماذا تعرف عن المجمع أو القصر الرئاسي التركي؟ هذا ما تتعرف عليه خلال السطور الآتية.