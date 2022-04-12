يستعد لحصد جوائز عالمية.. مشروع سعودي يقضي على التأتأة في 5 أيام

وأشار المشرف العام على المجتمع الدكتور عبدالله كريشان إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في السعودية والشرق الأوسط الذي يغير حياة المتأتئين للأفضل من خلال التحكم في التأتأة وفي مدة وجيزة جدًا لا تتجاوز خمسة أيام من خلال برامج نوعية ومهنية عالية تُسهم ولله الحمد في تحقيق الأهداف المنشودة، لافتًا إلى أن نسبة المتأتئين في المملكة تصل إلى 350,000 شخص طبقًا للإحصاءات الرسمية.