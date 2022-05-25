يستمر 3 أيام.. بدء أعمال المؤتمر الثالث للصحة النفسية بالبيئة العسكرية

انطلقت أعمال المؤتمر الثالث للصحة النفسية في البيئة العسكرية بفندق الإنتركونتيننتال بالطائف، الذي نظّمته الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ممثلةً في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، وإشراف مركز القوات المسلحة للرعاية النفسية، وحضور قائد منطقة الطائف العسكرية اللواء الركن الدكتور محمد بن مشبب القحطاني.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تقديم الدعم النفسي لأبطال القوات المسلحة؛ لمشاركتهم في الدفاع عن أمن الوطن ومقدساته، وما نتج عن جائحة كورونا من آثار نفسية، بمشاركة عدد من القادة العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع، وكبار المختصين في الطب النفسي والصحة النفسية؛ لتسليط الضوء على (الاضطرابات النفسية خلال جائحة كورونا، اضطرابات الإدمان، المقاييس والاختبارات النفسية، الدعم النفسي والاجتماعي للعسكريين وأسرهم) كما تم من خلاله مناقشة آخر المستجدات في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيستمر لمدة 3 أيام باعتماد عدد (20) ساعة تدريب طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.