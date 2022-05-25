يستمر 3 أيام.. بدء أعمال المؤتمر الثالث للصحة النفسية بالبيئة العسكرية

ويهدف هذا المؤتمر إلى تقديم الدعم النفسي لأبطال القوات المسلحة؛ لمشاركتهم في الدفاع عن أمن الوطن ومقدساته، وما نتج عن جائحة كورونا من آثار نفسية، بمشاركة عدد من القادة العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع، وكبار المختصين في الطب النفسي والصحة النفسية؛ لتسليط الضوء على (الاضطرابات النفسية خلال جائحة كورونا، اضطرابات الإدمان، المقاييس والاختبارات النفسية، الدعم النفسي والاجتماعي للعسكريين وأسرهم) كما تم من خلاله مناقشة آخر المستجدات في هذا المجال.