يستهدف 100 ألف شاب وشابة.. "الخطيب" يطلق البرنامج السياحي الأضخم من نوعه في العالم

من جانبه أشار وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية السياحية محمد بشناق أن الاستثمار المالي بهذا الحجم يُظهر عزم السياحة على رفد الشباب بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، مبيناً أن نسبة جاذبية العمل في القطاع السياحي لدى الشباب والشابات ارتفعت إلى أكثر من 75%، مؤكداً أن دعم أحلام "رواد السياحة" في المملكة وتمكين تعليمهم في أرقى الأكاديميات حول العالم يشكِّل هدفاً محوريّاً في الوقت الذي تنبثق فيه المملكة كقائد أساسي في القطاع على الصعيد العالمي.