يستهدف 15 ألف مستفيد.. "الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين للتفطير بالأرجنتين

من جانبه، ذكر مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين نايف الفعيم، أن البرنامج يستهدف قرابة 15.000 صائم؛ حيث سيتم توزيع 1700 سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم في العاصمة وضواحيها، وكذلك المدن الرئيسية كمدينة قرطبة وروساريو، وفي الشمال الأرجنتيني كمدينة توكومان وسالتا وخوخوي وغيرها؛ حيث يتركز وجود الجالية فيها، كذلك في ولايات الجنوب الأرجنتيني؛ مشيرًا إلى أن المركز يعمل على توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية.