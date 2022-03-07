يشارك كراعٍ ذهبي.. جناح تعريفي لـ"الأرصاد" في معرض الدفاع العالمي 2022

يشارك المركز الوطني للأرصاد كراعٍ ذهبي لمعرض الدفاع العالمي 2022 المقام في الرياض، حيث شمل جناح "الأرصاد" رادارات متنقلة وعربات طبقات الجو العليا ومحطات رصد متنقلة، ومعرضًا تعريفيًّا عن مبادرة الاستمطار الصناعي، وعددًا من الأنشطة؛ للتعريف بمهام المركز وأعماله وبرامجه المستقبلية في خدمات الطقس والمناخ.
ويعدّ معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية معرضًا متكاملًا، يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم، لاسيما في مجال توافق العمليات عبر مختلف قطاعات الدفاع.