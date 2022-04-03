"يصِدون".. آية قرآنية فُهِمَت خطأ والصحيح "يضحكون"

وذلك أنه لما أنزل ﷲ تعالى قوله: {إنكم وما تعبدون من دون ﷲ حصب جهنم أنتم لها واردون}، قال بعض المشركين: إذن سيكون عيسى -عليه السلام- في النار مع الأصنام؛ لأن النصارى تعبده، ولجوا في الصياح والضحك بعد هذا الجدل، فأنزل ﷲ تعالى رداً عليهم قوله: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون}، والله أعلم.