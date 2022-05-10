يصل أرض الوطن.. السفارة السعودية بالمغرب تكشف آخر تطورات "المواطن العالق"

وقالت السفارة، في بيان لها، في وقتٍ سابق: "إشارة لما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطن سعودي، يعاني ظروفاً صحية صعبة في المملكة المغربية؛ تود السفارة الإفادة بأنه تمّ التعرُّف على هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة العربية السعودية للتأكّد من أوراقه الثبوتية، كما تمّ التعرُّف على مكان إقامته في مدينة المحمدية من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصّة، وهو الآن في مكانٍ آمن بعهدة سفارة السعودية في العاصمة المغربية الرباط، ويجري التنسيق حالياً لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالماً بإذن الله".