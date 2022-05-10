يصل أرض الوطن.. السفارة السعودية بالمغرب تكشف آخر تطورات "المواطن العالق"

قالت السفارة السعودية في المغرب، عن حالة المواطن الذي يمر بظروف صحية في المملكة المغربية الشقيقة، إنه يتمتع بصحة جيدة؛ حيث تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكّد من حالته، وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي.
وأوضحت السفارة، عبر حسابها على "تويتر": "كما تمّ بفضل الله -عزّ وجلّ- إنهاء إجراءات عودته إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، وسيصل صباح الثلاثاء إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة في طريقه إلى منطقة الباحة".
كانت سفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة المغرب قد أكّدت العثور على المواطن العالق، وهو ما انفردت به "سبق".
وقالت السفارة، في بيان لها، في وقتٍ سابق: "إشارة لما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطن سعودي، يعاني ظروفاً صحية صعبة في المملكة المغربية؛ تود السفارة الإفادة بأنه تمّ التعرُّف على هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة العربية السعودية للتأكّد من أوراقه الثبوتية، كما تمّ التعرُّف على مكان إقامته في مدينة المحمدية من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصّة، وهو الآن في مكانٍ آمن بعهدة سفارة السعودية في العاصمة المغربية الرباط، ويجري التنسيق حالياً لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالماً بإذن الله".
وكانت "سبق" قد انفردت وفق مصادرها بتأكيد العثور على المواطن، وتأمينه، ونشرت ذلك بعنوان (مصادر "سبق": السفارة تصل للشاب العالق في المغرب، وتنقله إلى مقر خُصّص له لحين إعادته للوطن).
يُذكر أنه انتشر مقطع فيديو اليوم للشاب الذي أكّد أنه في مملكة المغرب منذ نهاية عام 2021، وأنه من أهالي منطقة الباحة، وقد تابعته السفارة على الفور؛ ووجَّه أمير الباحة بالمتابعة العاجلة، ونشرت ذلك "سبق"، بعنوان "بعد فيديو لشاب سعودي عالق في المغرب.. أمير الباحة يوجّه بالمتابعة العاجلة".