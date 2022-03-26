يصومون وأنت تؤجر.. "بر يلملم" الخيرية تطلق مشروع "سقيا الماء" خلال رمضان المبارك

أعلنت جمعية البر الخيرية بيلملم إطلاق مشروع سقيا الماء في شهر رمضان المبارك، وعلى مدى طوال العام في مكة المكرمة؛ ودعت لاغتنام الأجر في هذا الشهر الفضيل، وشرف المكان والزمان، ومضاعفة الحسنات، مستشهدين بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أفضل الصدقة سقيا الماء".
وتفصيلاً، قال رئيس الجمعية أحمد علي محيا الحسيني إن جمعية البر الأهلية بيلملم فتحت الباب أمام المساهمين والمتصدقين للمشاركة في هذا المشروع، الذي تنفذه الجمعية طوال العام في المساجد والمصليات والمقابر بمكة المكرمة وقرية يلملم؛ لتوزيع الماء على ذوي الحاجة الماسة من الفقراء والمحتاجين.
ودعا أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين للمساهمة بسهم الفرد بـ(100 ريال)، وسهم الوالدَيْن (300 ريال)، والأسرة (500 ريال)، والمساهمة بأي مبلغ مما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.
وأفاد مدير الجمعية يحيى علي الفهمي بأن الجمعية خصصت الحسابات الآتية لاستقبال التبرعات:
* للتبرع عبر حساب الجمعية في مصرف الراجحي رقم (228608010200224
* البنك الأهلي السعودي رقم (00300000979608)
* بنك البلاد (999121746870047)
وتم تخصيص رقم هاتف لاستقبال استفسارات الداعمين والمتبرعين، هو (0555155101)
* واتساب wa.me/966555155101
* متجر الجمعية: https://yalmlmbir.com
ودعا "الفهمي" الجميع للمساهمة في هذا المشروع، واستثمار مواسم الطاعات وأوقات النفقات، وخصوصًا أن المشروع يُنفَّذ بمكة المكرمة، وينطلق في هذا الوقت المبارك؛ لينال شرف الزمان والمكان.