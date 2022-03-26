يصومون وأنت تؤجر.. "بر يلملم" الخيرية تطلق مشروع "سقيا الماء" خلال رمضان المبارك

أعلنت جمعية البر الخيرية بيلملم إطلاق مشروع سقيا الماء في شهر رمضان المبارك، وعلى مدى طوال العام في مكة المكرمة؛ ودعت لاغتنام الأجر في هذا الشهر الفضيل، وشرف المكان والزمان، ومضاعفة الحسنات، مستشهدين بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أفضل الصدقة سقيا الماء".