يعالج التحديات ويُمكِّن القطاع الخاص.. كيف يجذب نظام الشركات الجديد الاستثمار؟

ويسهم النظام الجديد في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص. كما يهدف النظام إلى تعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، وحفظ حقوق المتعاملين، والحد من المنازعات، وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.