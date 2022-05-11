يعاني اعتلالات نفسية.. "الزهراني" فُقد في حائل منذ 11 يومًا.. ومطالبات بالبحث عنه

ناشدت أسرة شاب يقيم في محافظة جدة البحث عن ابنهم الذي يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد منذ صباح يوم عيد الفطر قبل 11 يومًا، وكان آخر تواصُل معه وهو في محافظة جبة بمنطقة حائل.
وقال لـ"سبق" عبدالله عيظة محمد الزهراني: خرج شقيقي يوسف، الذي يعاني مرضًا نفسيًّا، ولديه ملف في مستشفى الأمل بجدة، منذ يوم 27 رمضان، وكنا على تواصُل معه، وكان آخر تواصل أول أيام العيد.
وذكر أنه في محافظة جبة بمنطقة حائل إلا أنه أغلق هاتفه الجوال، وانقطع التواصل معه. مضيفًا: وعندما طال الانتظار تقدمتُ ببلاغ في السادس من شوال لشرطة الباحة، رُفع لشرطة حائل برقم 4302877352، وتاريخ 9 شوال الحالي.
وأوضح: أخي يوسف عيظة الزهراني عمره 26 عامًا، كثيف الذقن والشارب، وطوله تقريبًا 170 سم، ويستقل سيارة من نوع إلنترا، تحمل لوحة (د ح ن 2940). نناشد قُراء "سبق" المساهمة في البحث عنه، وفي حال مشاهدته إبلاغ الدوريات الأمنية، أو التواصل معي على هاتف: 0551946662.