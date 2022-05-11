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يعاني اعتلالات نفسية.. "الزهراني" فُقد في حائل منذ 11 يومًا.. ومطالبات بالبحث عنه

أسرته كانت على تواصُل معه بمحافظة "جبة".. وكانت آخر مرة أول أيام العيد المبارك