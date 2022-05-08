يُعقد في كيب تاون.. "معادن" راعٍ ذهبي لمؤتمر "إندابا 2022" في جنوب أفريقيا

وتتضمّن مشاركة معادن جناحًا خاصًّا في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي يشارك فيه عدد من شركات التعدين العالمية؛ حيث يستعرض فريق معادن القائم على الجناح، الفرصَ ومجالات الشراكة في مشاريع معادن في المملكة، والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.