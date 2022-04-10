يفوق 12 كجم.. هذا ما وجده فريق طبي بمكة داخل بطن مريض ستيني

ونوّه "الزهراني" بأنه تم إجراء العملية دون حدوث أي مضاعفات؛ حيث أثبتت نتائج العينة أنه تم استئصال الورم بالكامل ونجاح العملية، كما أن المريض خرج من المستشفى بعد التأكد من استئصال الورم، وتعتبر هذه العملية من العمليات الكبرى، والتي استغرقت مدة ساعتين، ومن العمليات الدقيقة التي تحتاج لخبرة ومهارة عالية في هذا المجال.