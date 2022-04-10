يفوق 12 كجم.. هذا ما وجده فريق طبي بمكة داخل بطن مريض ستيني

نجح فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة في استئصال ورم من بطن مريض ستيني، يفوق 12 كجم.
وأوضح استشاري جراحة الجهاز الهضمي والسمنة رئيس الفريق الطبي الدكتور فاضل الزهراني أنه وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اتضح وجود ورم كبير جداً، وعلى ضوء ذلك تم استئصال كامل الورم.
وأضاف الدكتور "الزهراني" أنه من خلال الاستكشاف وُجِد أن الورم ناشئ من جدار المعدة، وكان حجمه ٢٧ سم × ٢٨ سم، وبوزن يفوق ١٢ كجم، وتم استئصال الأنسجة المتأثرة والمحيطة بالورم.
ونوّه "الزهراني" بأنه تم إجراء العملية دون حدوث أي مضاعفات؛ حيث أثبتت نتائج العينة أنه تم استئصال الورم بالكامل ونجاح العملية، كما أن المريض خرج من المستشفى بعد التأكد من استئصال الورم، وتعتبر هذه العملية من العمليات الكبرى، والتي استغرقت مدة ساعتين، ومن العمليات الدقيقة التي تحتاج لخبرة ومهارة عالية في هذا المجال.