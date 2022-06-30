يقترحون 15% فقط للسعودة.. "كاتب": إعلاميون عرب كوّنوا من قنواتنا الخاصة ثروات بالملايين

لا جدال في أن استقطاب الكفاءات الإعلامية المحترفة، وتنوع مشاربها وجنسياتها، هو إضافة مهمة لتلك القنوات، وأنها كانت في مراحل معينة جزءًا من النجاح المتحقق.. ولكني قَطعًا لا أتفق مع فكرة تحجيم عدد السعوديين (تحديدًا دون سواهم) إلى (15%) مثلما اقترح البعض، أو حتى بأي نسبة محدودة أخرى، لأن ذلك ليس له ما يبرره في ظل توفر الكفاءات السعودية التي لا تقل احترافية ومهنية عن أي جنسية عربية أخرى.. وبالعودة مجددًا للنماذج الدولية المشابهة؛ فإننا نجد مثلًا أن جميع قيادات CNN هم أمريكيون؛ وفقًا لما هو منشور على موقع القناة على الإنترنت؛ بل وبالنظر أيضًا لقائمة أسماء مذيعي ومراسلي القناة المنشورة على الموقع (181 اسمًا)، نجدهم جميعهم يحملون الجنسية الأمريكية، مع بعض الاستثناءات القليلة".