يُقدِّم الرعاية الطبية للمعتمرين.. 24 ألف مراجع لمستشفى النور التخصصي بمكة خلال رمضان

استقبل مستشفى النور التخصصي، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك الحالي حتى اليوم، أكثر من 24900 مراجع.
وتنوعت هذه المراجعات بين العيادات والطوارئ ومركز السكر ومركز القلب والأسنان والعيون والتأهيل الطبي والعلاج الطبيعي والكلى وأمراض ضغط الدم.
وصرح المدير التنفيذي للمستشفى، الدكتور وائل بن حسين الميمني، بأن المستشفى استقبل 11686 زيارة لقسم الطوارئ، وعدد الحالات التي راجعت أقسام العيادات 5671 مراجعًا، وعدد الحالات بمركز السكري 2211 حالة، ومركز الأسنان 1643 حالة، ومركز العيون 1306 حالات، ومركز القلب 502 مراجع، ومركز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي 1486 مراجعًا، وحالات مركز الكلى وأمراض ضغط الدم 405 حالات، كما بلغ عدد الحالات بقسم الأشعة 12847 حالة، بينما بلغ إجمالي العمليات 345 عملية، وعدد المناظير التي أجريت بالمستشفى 51 عملية منظار، وعدد الحالات للقسطرة 53 قسطرة، وإجمالي عدد العينات المخبرية ٥٣٤١٢ عينة، كما بلغ عدد الوصفات الصيدلانية 20550 وصفة.
وأوضح "الميمني" أن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة يُعدُّ صرحًا طبيًّا مدعومًا بكادر طبي متخصص، وأجهزة طبية حديثة مستخدمة في جميع الأقسام، ويضم كادرًا سعوديًّا مميزًا؛ إذ يسعى المستشفى للارتقاء بالخدمات المقدَّمة لمرتادي المستشفى ذي الـ(500) سرير بأعلى جودة.
ونوه "الميمني" بالدعم اللامحدود للمستشفى من قِبل ولاة أمرنا -حفظهم الله-، ومن وزارة الصحة. أكد أنه "تم تنفيذ خطتنا لشهر رمضان للعام الحالي 2022 وفق ما تم وضعه من استراتيجية للمستشفى، تركز على دعم كل الأقسام والعيادات بالكوادر الطبية المتخصصة، وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لقاصدي بيت الله الحرام، بما ينسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة – رعاها الله – من عناية واهتمام بالزوار والمعتمرين من داخل السعودية وخارجها".