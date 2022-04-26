يُقدِّم الرعاية الطبية للمعتمرين.. 24 ألف مراجع لمستشفى النور التخصصي بمكة خلال رمضان

وصرح المدير التنفيذي للمستشفى، الدكتور وائل بن حسين الميمني، بأن المستشفى استقبل 11686 زيارة لقسم الطوارئ، وعدد الحالات التي راجعت أقسام العيادات 5671 مراجعًا، وعدد الحالات بمركز السكري 2211 حالة، ومركز الأسنان 1643 حالة، ومركز العيون 1306 حالات، ومركز القلب 502 مراجع، ومركز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي 1486 مراجعًا، وحالات مركز الكلى وأمراض ضغط الدم 405 حالات، كما بلغ عدد الحالات بقسم الأشعة 12847 حالة، بينما بلغ إجمالي العمليات 345 عملية، وعدد المناظير التي أجريت بالمستشفى 51 عملية منظار، وعدد الحالات للقسطرة 53 قسطرة، وإجمالي عدد العينات المخبرية ٥٣٤١٢ عينة، كما بلغ عدد الوصفات الصيدلانية 20550 وصفة.