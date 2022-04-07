يقول إني لست أمه.. غموض الـ8 أعوام يلف "قصة اختفاء شاب بالعارضة"

وفي التفاصيل التي روتها والدته المكلومة لـ"سبق" قالت: إنه كان شابًّا عاديًّا كغيره من الشباب، لا تظهر عليه أي تصرفات أو علامات تدل على أنه يعاني من أمر ما أو مرض نفسي؛ حتى بعد زواجه؛ مشيرة إلى أنه بدأ يُصدر بعض العبارات غير المفهومة ومنها أني لست أمه، وأن أمه سيدة أخرى؛ موضحة أنه تم التوجه به لعدد من المستشفيات حيث أكد الأطباء أنه لا يعاني من أي مرض، قبل أن يتم التوجه به لبعض المشايخ للقراءة عليه لكن دون جدوى.