"يلو" تستعرض تجربتها ورؤيتها في معرض سوق السفر العربي بدبي

شهد معرض سوق السفر العربي 2022 الذي أقيم في إمارة دبي الإماراتية مؤخراً مشاركة شركة الوفاق لحلول النقل "يلو".
وكانت "يلو" الشركة السعودية الوحيدة المتخصصة في مجالها المشارِكة في المعرض، وسط مشاركة واسعة للقطاع السياحي السعودي بمختلف مكوناته الحكومية والخاصة للتعريف بالتحول الكبير والنهضة السياحية التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعرّف الزوّار في جناح الشركة على قصة نجاح "يلو" ومساهمتها في تطوير قطاع تأجير السيارات من مختلف الجوانب المتعلقة بخلق تجربة فريدة أمام عملائها عبر الخدمات الإلكترونية الحديثة السلسة، والتحديث المستمر في أسطولها من السيارات التي تلبي كل الاحتياجات والرغبات، والانتشار الكبير لفروعها في المملكة العربية السعودية، وفي عدد من الدول الإقليمية؛ ومنها دبي، بالإضافة إلى التحالفات والشراكات المميزة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في ذات المجال.
وبهذه المناسبة، تحدّث الرئيس التنفيذي للشركة محمد النجران قائلاً: "نعود للمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية لنقل تجربتنا التي نعتز بها بعد أن توقفنا خلال العامين الماضيين؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث كانت آخر مشاركة لنا في معرض خارج المملكة قبل تغيير هوية الشركة من الوفاق إلى "يلو"، وسعدنا بالانطباع الجيد الذي باتت تحظى به "يلو" من زوّار المعرض المتخصص في السياحة العابرة للحدود، والتي بات قطاع خدمات السيارات من أهم مقوّماتها في العقد الأخير، وتحديداً بعد أن فتحت تطبيقات الملاحة البرية على الطرقات المجال أمام السيّاح لقيادة المركبات بأنفسهم في مختلف دول العالم عكس ما كان عليه الوضع في الماضي عندما كان الأمر صعباً للغاية قبل ظهور تقنية تحديد المواقع".