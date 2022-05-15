"يلو" تستعرض تجربتها ورؤيتها في معرض سوق السفر العربي بدبي

وبهذه المناسبة، تحدّث الرئيس التنفيذي للشركة محمد النجران قائلاً: "نعود للمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية لنقل تجربتنا التي نعتز بها بعد أن توقفنا خلال العامين الماضيين؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث كانت آخر مشاركة لنا في معرض خارج المملكة قبل تغيير هوية الشركة من الوفاق إلى "يلو"، وسعدنا بالانطباع الجيد الذي باتت تحظى به "يلو" من زوّار المعرض المتخصص في السياحة العابرة للحدود، والتي بات قطاع خدمات السيارات من أهم مقوّماتها في العقد الأخير، وتحديداً بعد أن فتحت تطبيقات الملاحة البرية على الطرقات المجال أمام السيّاح لقيادة المركبات بأنفسهم في مختلف دول العالم عكس ما كان عليه الوضع في الماضي عندما كان الأمر صعباً للغاية قبل ظهور تقنية تحديد المواقع".