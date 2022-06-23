"يلو" تطلق برنامجاً لاكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم في فرنسا

وعن هذه المبادرة تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران قائلاً: "تمتلك "يلو" سجلاً مميزاً في تفعيل دور مسؤوليتها الاجتماعية عبر شراكات ومبادرات وبرامج هادفة في مختلف المجالات التي تخدم المجتمع، ومنها المجال الرياضي الذي نعتز بوجودنا فيه من خلال رعاية دوري يلو، ورعاية أندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة للعديد من البطولات والفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب، واليوم وبالتزامن مع فترة الإجازة الصيفية قررنا بالتعاون مع نادي شاتورو الفرنسي الذي نرتبط معه بعقد رعاية وأكاديمية يونايتد وورلد، حيث يأتي تفعيل تعاوننا مع هذا النادي بما يعود بالنفع على مجتمعنا المحلي من خلال مبادرة إرسال المواهب والتي سوف تكون الأولى من حلقات متواصلة على نفس المنوال لدعم اكتشاف وصقل المهارات الشابة بما يثري مستقبل رياضتنا السعودية مستقبلاً بإذن الله".