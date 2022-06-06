"يلو" تنال شهادة التميز من المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية

منح المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" شهادة التميز في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ تقديرًا لدور الشركة في دعم برنامج المركز لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك الماضي، حيث تم توزيع مليون وجبة إفطار وسلال غذائية خلال الشهر الفضيل من جانب المركز بدعم من "يلو" في مدن الرياض وجدة والدمام.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" محمد النجران اعتزازهم بشهادة التميز في مجال المسؤولية الاجتماعية التي حصلت عليها الشركة من المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية.
وقال: تقديم "يلو" مليون وجبة إفطار يأتي امتداداً لمشاركة الشركة الدائمة للمجتمع عبر المبادرات والبرامج الهادفة لخدمته.
وأضاف "النجران": دعم "يلو" لبرنامج إفطار صائم يندرج تحت مبادرتي الشركة: #يلوالعطاء و #طرق_امنة وتقديم وجبات الإفطار هو مشاركة من الشركة لخدمة المجتمع، ونسأل الله تعالى أن يكتبها في موازين حسنات جميع من يعمل عليها، وحرصنا على تنفيذها بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية؛ لضمان وصول الوجبات لمستحقيها؛ لما يتمتع به المركز الوطني من تخصص وقدرة في هذا الجانب باعتباره بوابة رسمية تساعد الجهات المختلفة على توجيه مسؤوليتها الاجتماعية بالشكل الصحيح نحو الفئة المستهدفة.