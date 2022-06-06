"يلو" تنال شهادة التميز من المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية

وأضاف "النجران": دعم "يلو" لبرنامج إفطار صائم يندرج تحت مبادرتي الشركة: #يلوالعطاء و #طرق_امنة وتقديم وجبات الإفطار هو مشاركة من الشركة لخدمة المجتمع، ونسأل الله تعالى أن يكتبها في موازين حسنات جميع من يعمل عليها، وحرصنا على تنفيذها بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية؛ لضمان وصول الوجبات لمستحقيها؛ لما يتمتع به المركز الوطني من تخصص وقدرة في هذا الجانب باعتباره بوابة رسمية تساعد الجهات المختلفة على توجيه مسؤوليتها الاجتماعية بالشكل الصحيح نحو الفئة المستهدفة.