"يلو" تواصل عادتها في شهر الخير.. وجبات إفطار ومسابقات

وجاء على رأس قائمة هذه الفعاليات مسابقة (رتل مع يلو) بالتعاون مع جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه، ورصدت لها "يلو" جوائز مالية بقيمة خمسين ألف ريال لعشرة فائزين في المسابقة التي تم تسهيل آلية المشاركة فيها أمام المتسابقين؛ فالمطلوب منهم تسجيل مقطع مرئي لهم وهم يقومون بترتيل آيات من القرآن الكريم ونشرها في وسم (#رتل_مع_يلو).