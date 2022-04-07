"يلو" تواصل عادتها في شهر الخير.. وجبات إفطار ومسابقات

أطلقت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" العديد من الفعاليات والعروض الرمضانية؛ جرياً على عادتها السنوية في شهر رمضان المبارك؛ مشاركةً منها لعملائها البهجة بقدوم الشهر الفضيل.
وجاء على رأس قائمة هذه الفعاليات مسابقة (رتل مع يلو) بالتعاون مع جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه، ورصدت لها "يلو" جوائز مالية بقيمة خمسين ألف ريال لعشرة فائزين في المسابقة التي تم تسهيل آلية المشاركة فيها أمام المتسابقين؛ فالمطلوب منهم تسجيل مقطع مرئي لهم وهم يقومون بترتيل آيات من القرآن الكريم ونشرها في وسم (#رتل_مع_يلو).
وفي الجانب الثقافي؛ تنظم الشركة أيضاً مسابقة (فوازير يلو) على منصة إنستجرام، ويتم السحب فيها بين الفائزين على أجهزة جوالات ذكية.
وبالتعاون مع بودل للشقق الفندقية؛ أطلقت "يلو" أيضاً مسابقة ثقافية على منصة "تويتر"، وتتنوع جوائزها بين أيام مجانية على سيارات "يلو" وليالي إقامة فندقية في بودل.
وفي جانب آخر وبالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية؛ تقدم "يلو" مليون وجبة إفطار وسلالًا غذائية طيلة الشهر الكريم.
وهنّأت "يلو" عملاءها بشهر رمضان بطريقتها الخاصة عبر عروض وخصومات خاصة على خدماتها؛ أبرزها خصم بقيمة 40% على الشحن بين المدن بالإضافة إلى خصومات على مختلف الخدمات الأخرى.
وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ رفع الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبّل من الجميع صيامهم وقيامهم.
وأكد أن "يلو" تحرص في كل المناسبات السعيدة التي يعيشها المجتمع أن تكون حاضرة ومتفاعلة بشكل مميز.
وقال: "تزداد سعادتنا عندما نشاهد التفاعل والمشاركة الواسعة من مختلف فئات المجتمع مع الفعاليات والاستفادة من عروضنا، ويعد ذلك حافزاً لنا لتقديم وتنفيذ المزيد في المستقبل".
وأضاف: "ما نقوم به من مبادرات وبرامج ورعايات طيلة العام يعكس حرص الشركة على تنفيذ رسالتها الاجتماعية بشكل فعّال ومؤثر ينعكس إيجابياً على أفراد المجتمع في مختلف المجالات الخيرية والتوعوية والثقافية والرياضية".