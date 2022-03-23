"يلو" راعيًا لبطولة كأسي اتحاد الفروسية وأمير منطقة الرياض لقفز الحواجز

أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، عن رعايتها لبطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية وكأس أمير منطقة الرياض لقفز الحواجز التي سوف تقام خلال الفترة من 24- 26 مارس 2022م، على مضمار مركز المرتجز في مدينة الرياض، بمشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات من داخل وخارج المملكة على متن أكثر 200 جواد.
وتم إطلاق اسم "يلو" على أحد أشواط برنامج بطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية ليوم السبت 26 مارس الجاري.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، محمد النجران، أن الشركة تعتز بمساهمتها في دعم رياضة الفروسية التي تُعد جزءًا أصيلًا من ثقافتنا وتاريخنا الإسلامي والعربي.
وقال "النجران: تواصل "يلو" دعمها ورعايتها لمختلف الرياضات كجزء من رسالتها المجتمعية التي تتضمن جوانب ثقافية وتوعوية ورياضية.. وحقيقة سعادتي كبيرة اليوم تحديدًا برعاية رياضة لها ارتباط كبير بتاريخنا؛ وهي رياضة الفروسية، بعد أن كانت لنا رعايات رياضية مختلفة في كرة القدم واليد والراليات وغيرها من الألعاب؛ دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بنشر الرياضة في أوساط المجتمع من أجل رفع جودة الحياة وتنشئة مجتمع صحي.
وأضاف: لا يفوتني أن أُشيد بالإنجازات الكبيرة التي تحققت لرياضة الفروسية التي تحظى باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لارتباطها بتاريخ وثقافة بلادنا.
يُذكر أن "يلو" رعت العديد من الفعاليات الكبرى التي استضافتها المملكة مثل كأس آسيا لكرة اليد، ورالي حائل، وهي الراعي الرسمي لدوري يلو، ونخبة من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما رعت في الجانب الثقافي معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، وأطلقت عددًا من المبادرات التوعوية مثل حملات: "طرق آمنة" للسلامة المرورية، و"حياتك لا تدخنها"، و"اقرأ مع يلو"، وحملتها الخيرية "يلو العطاء".