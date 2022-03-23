"يلو" راعيًا لبطولة كأسي اتحاد الفروسية وأمير منطقة الرياض لقفز الحواجز

يُذكر أن "يلو" رعت العديد من الفعاليات الكبرى التي استضافتها المملكة مثل كأس آسيا لكرة اليد، ورالي حائل، وهي الراعي الرسمي لدوري يلو، ونخبة من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما رعت في الجانب الثقافي معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، وأطلقت عددًا من المبادرات التوعوية مثل حملات: "طرق آمنة" للسلامة المرورية، و"حياتك لا تدخنها"، و"اقرأ مع يلو"، وحملتها الخيرية "يلو العطاء".