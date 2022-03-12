يمني الجنسية ويتبع نظام داعش الإرهابي بسوريا.. تعرَّف على الهالك الأول في بيان "الداخلية"

وكان الهالك قد نفَّذ جريمة الاغتيال بحق العميد متقاعد أحمد العسيري، وذلك خلال وجوده بمزرعته بمحافظة أبوعريش. وورد في نص وزارة الداخلية في حينه على لسان متحدث وزارة الداخلية: "إلحاقًا للبيان الصادر يوم الاثنين الموافق 6 / 5 / 1437هـ من شرطة منطقة جازان حول تلقي دوريات الأمن بلاغًا من مواطن عن تعرض والده العميد متقاعد/ أحمد فائع عسيري لإطلاق نار من قِبل شخص مجهول بمزرعته الخاصة الكائنة بمحافظة أبوعريش؛ ما أدى إلى وفاته -رحمه الله-، ومن خلال التحقيقات في هذه القضية، والمتابعة الميدانية الموسعة، تم بحمد الله القبض على الجاني الرئيسي في هذه الجريمة، ويدعى/ أسامة أحمد محمد الراجحي (يمني الجنسية)، وعلى شريكَيْه، كل من: 1- المواطن / موفق صالح سنيد الحربي - سعودي الجنسية. 2 - المقيم / محمد أحمد محمد الراجحي - يمني الجنسية. وقد ضُبط بمنزل المذكور بمحافظة (أبوعريش) مسدس وكاتم صوت، وتبيَّن من إجراء الفحوص الفنية بمعامل الأدلة الجنائية أنه السلاح المستخدَم في الجريمة، إضافة إلى تطابق أنماطه الوراثية وبصماته مع العينات المرفوعة من مسرح الجريمة".