ينابيع تتدفق وأشجار تتكاتف.. منتزه "حوية نمار" رعاية بعد تشويه

كشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، عن نجاح مبادرة بعنوان "نظافة مناطق المراعي والغابات.. استكشاف منتزة حوية نمار"، التي أقامتها عدة جهات تتمثل في: "المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، وفريق مشاة جدة، ومركز دفاق، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة "أخضر مكة"، والجمعية التنموية بدفاق، وفريق زروع مكة التطوعي، ورابطة مكة الخضراء.