ينابيع تتدفق وأشجار تتكاتف.. منتزه "حوية نمار" رعاية بعد تشويه

كشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، عن نجاح مبادرة بعنوان "نظافة مناطق المراعي والغابات.. استكشاف منتزة حوية نمار"، التي أقامتها عدة جهات تتمثل في: "المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، وفريق مشاة جدة، ومركز دفاق، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة "أخضر مكة"، والجمعية التنموية بدفاق، وفريق زروع مكة التطوعي، ورابطة مكة الخضراء.
وقال "القرني": "المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بمفهوم المحافظة على نظافة البيئة ورعاية وتنمية الغطاء النباتي".
وأظهرت الصور جمال الطبيعة البكر في الوادي الذي يُعد واحدًا من دروب الحجاج قديمًا، وموقعًا سياحيًا يتميز بأشجاره الكثيفة وينابيعه المتدفقة ومياهه الدافئة واعتدال أجوائه طوال العام؛ حيث تكثر أشجار السمر والسدر والنباتات العطرية على امتداد ضفاف الوادي.
من جهته قدّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، شكره وتقديره على جهود جميع الجهات المشاركة.
وأكد أن هذه الحملات والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز حماية البيئة والتنظيف والتشجير، تأتي بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية العمل التطوعي والمشاركة فيه.
وكانت "سبق" قد نشرت عددًا من التقارير لمنتزه حوية نمار وما يتعرض له من تشويه عن طريق قطع أشجاره ورمي مخلفات المتنزهين في جنباته؛ مما يحدث تشوهًا بصريًا وصحيًا في الموقع.