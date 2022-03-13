ينبع النخل.. موارد طبيعية وأرض خصبة لإنتاج الفواكه والخضراوات

وشهدت ينبع النخل منذ آلاف السنين أحداثاً تاريخية؛ حيث كانت مركزاً لتجارة الجزيرة العربية، وكانت منطقة من مناطق عبور الحجاج من الشام ومصر بما يسمى درب الحاج، وكثرة المزارع فيها والتي كانت هي عصب الحياة في العصر الماضي، وكذلك غزارة ووفرة المياه فيها، كما يطلق اسم قرية على مجموعة عيون جارية متجاورة ومتلاصقة في المساحة الزراعية لكل عين جارية مساحة زراعية حسب قوة الماء الجاري من ضعفه ولها ملاكها.