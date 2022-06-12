ينزع الألغام باليمن ويكافح العمى بالسودان وبنجلاديش.. إغاثي الملك سلمان يواصل أعماله الإنسانية

أفغانستان

وفي أفغانستان وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 800 سلة غذائية للمحتاجين والأيتام في مدينة كرديز بولاية بكتيا في أفغانستان، استفاد منها 800 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.