ينطلق غداً.. ملتقى التحول الرقمي نقلة نوعية في مسار الحج الذكي

كشف عميد معهد أبحاث الحج والعمرة والزيارة الدكتور تركي بن سليمان العمرو أن الملتقى العلمي "التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة" الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى وينطلق غدًا الأربعاء في المدينة المنورة؛ يعد الأول والأكبر منه في تاريخ المملكة.
ويأتي الملتقى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويعكس حرص القيادة الرشيدة وجديتها في المضي قدمًا في برنامج التحول الرقمي وفق الرؤية 2030 في مجال الحج والعمرة والزيارة.
وأضاف العمرو أن الملتقى الذي سيفتتحه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، غدًا الأربعاء يعتبر نقلة نوعية لتعضيد التقنية الذكية وتوظيف التحول الرقمي لتعظيم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال أتْمتة اتخاد القرار وحوكمة المخاطر، وتبني التحول الرقمي للرؤية 2030 في الحج والعمرة والزيارة، فضلاً عن حوكمةً التحول الرقمي لزيادة الكفاءة في منظومة الحج وتوفير نظام رقمي وإقامة شراكات استراتيجية وفق الرؤية 2030.
وبين العمرو أن هاكاثون الحج التقني (حجاثون 2022) الذي أطلقته جامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في إطار الفعاليات المصاحبةً للملتقى العلمي، هو الأول من نوعه لخلق حلول تقنية، إبداعية لتعزيز جودة الخدمات وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.
وأضاف أن إطلاق هاكاثون الحج التقني سيساهم في تعضيد البنية التحتية الرقمية لقطاع الحج والعمرة، فالمملكة العربية السعودية تضع خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للنسك ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم ضمن أولوياتها.
واشار إلى أن مبادرة هاكاثون الحج التقني (حجاثون 2022)، أتت من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، وتضمن مرحلتين: المرحلة الأولى كانت افتراضية "عن بعد"، حيث شارك فيها جميع المقبولين للحجاثون، فيما كانت المرحلة الثانية حضورية، وأقيمت في المدينة المنورة، وشاركت فيها الفرق المتأهلة من المرحلة الأولى.