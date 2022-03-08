ينطلق غداً.. ملتقى التحول الرقمي نقلة نوعية في مسار الحج الذكي

واشار إلى أن مبادرة هاكاثون الحج التقني (حجاثون 2022)، أتت من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، وتضمن مرحلتين: المرحلة الأولى كانت افتراضية "عن بعد"، حيث شارك فيها جميع المقبولين للحجاثون، فيما كانت المرحلة الثانية حضورية، وأقيمت في المدينة المنورة، وشاركت فيها الفرق المتأهلة من المرحلة الأولى.