يوبك العلامة الرائدة في صناعة الآيسكريم تفتتح الفرع العاشر في حائل

إنطلقت يوبك من سماء المنطقة الشرقية وشواطئها في عام 2016 من منطقة الإحساء واحة المملكة الخضراء وتتجه الآن لإفتتاح الفرع العاشر في منطقة حائل كما تمتلك يوبك سلسلة متاجر في كل من الخبر والدمام والإحساء والقطيف وجدة وبيشة .
وتتميز يوبك بمزج الفواكه الطازجة في صناعة الآيسكريم وإختيارات كامنة من الحلويات الفاخرة والنكهات الخاصة المميزة ليعطي بذلك نكهة ثرية جدا لا يعرفها إلا يوبك وزبائنه.
ولذلك تستورد يوبك أكثر من 4000 كيلو سنويا من الفواكه الطازجة والفراولة الأمريكية التي تمتاز بجودة زراعتها لتغذي سلسلة متاجرها في أرجاء المملكة حيث تدخل هذه الفواكه الطازجة في صناعة منتجات يوبك التي تسعى لتلبية طلب جمهورها العاشق لتذوق مختلف نكهات الآيسكريم والحلويات.
أدت النكهة المميزة ليوبك والعلامة التجارية المصممة بعناية لإعطاء قيمة خاصة للزبائن مما أدى لطلب المنتج والعلامة في المناطق المجاورة ليستمر يوبك في الإنتشار تلبية للطلب. وقد صرح المهندس علي الفجري المدير العام لشركة "أنت تختار" المالكة لعلامة يوبك " تتجه يوبك إلى إفتتاح فروع نوعية ذات تصاميم تتناسب مع الذكاء الإصطناعي في المناطق الجديدة لرؤية 2030 مثل نيوم وغيرها".
أدت السياسة الناجحة ليوبك للتوسع داخل المملكة بشكل متصاعد مما دفع يوبك لطرح العلامة التجارية للإمتياز التجاري داخل و خارج المملكة لتكون من المتاجر الرائدة في مجال صناعة الآيسكريم والحلويات السعودية التي تتجه للتوسع الدولي.