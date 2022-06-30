يوبك العلامة الرائدة في صناعة الآيسكريم تفتتح الفرع العاشر في حائل

إنطلقت يوبك من سماء المنطقة الشرقية وشواطئها في عام 2016 من منطقة الإحساء واحة المملكة الخضراء وتتجه الآن لإفتتاح الفرع العاشر في منطقة حائل كما تمتلك يوبك سلسلة متاجر في كل من الخبر والدمام والإحساء والقطيف وجدة وبيشة .