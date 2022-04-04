يوميًا.. أوقاف الراجحي تسهم في إسلام 87 شخصًا في العالم

أسهمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، بالشراكة مع أكاديمية الشيخ محمد الراجحي لتعليم القرآن الكريم، في تعليم سورة الفاتحة لأكثر من 25 ألف مستفيد، من أكثر من 100 دولة في العالم.
وكشف تقرير عرضته الأكاديمية أنها تقوم بتعليم القرآن عن بعد عبر برامج متعددة، حيث تم تحقيق أكثر من 351 ألف تلاوة ببرنامج "اتلوها صح"، وتنفيذ 30 ألف اتصال على المقرأة الهاتفية.
وأفاد تقرير لأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، أن موقع "دين الإسلام"، الذي يهدف لتبليغ رسالة الإسلام ودعوة غير المسلمين، أسهم بالتعاون مع جمعية الدعوة بالروضة؛ في إسلام 87 شخصًا في العالم يومياً من خلال اللغات العالمية بالموقع.
وأشار إلى أن عدد المحادثات بجميع اللغات بلغت 37 ألف محادثة في حين التعريف بالإسلام بموقع دار الإسلام يتم بأكثر من 100 لغة في العالم، فيما يبلغ عدد زوار الموقع تسعة ملايين زائر.
جديرٌ بالذكر أن أوقاف الراجحي دشنت مؤخرًا قوائمها المالية حتى يطّلع عليها الجميع والتعرف على العمل الذي تم إنجازه بشكل دوري.