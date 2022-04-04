يوميًا.. أوقاف الراجحي تسهم في إسلام 87 شخصًا في العالم

وأفاد تقرير لأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، أن موقع "دين الإسلام"، الذي يهدف لتبليغ رسالة الإسلام ودعوة غير المسلمين، أسهم بالتعاون مع جمعية الدعوة بالروضة؛ في إسلام 87 شخصًا في العالم يومياً من خلال اللغات العالمية بالموقع.