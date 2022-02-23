يوم التأسيس.. المفهوم الأعمق في الوجدان الوطني

يمثل يوم التأسيس حدثاً تاريخياً فريداً في وجدان الوطن والسعوديين، وهو تأكيد عميق على أصالة هذه الدولة العظيمة وقيادتها الرشيدة وسعيها المتواصل لتعزيز الهوية على كل المستويات ولكل الفئات ولكل الأعمار.

هذا اليوم الذي تحتفي به المملكة العربية السعودية يحمل دلالات أعمق بكثير مما تبدو، فالذهنية التي ربما كانت سائدة عن المملكة العربية السعودية اختزلتها في صورة الدولة السعودية الثالثة، بينما تاريخها الحقيقي يمتد لأكثر من 3 قرون، وهي فترة فاخرة بالأمجاد ولا يمكن لكتب التاريخ أن تتجاهلها، خصوصاً لما يتعلق بذلك من ظروف النشأة والتأسيس وهي مراحل خالدة وجهود عظيمة للأجداد والآباء يجب أن تنقل لحاضر الأجيال كمصدر فخر واعتزاز عظيمين.

إن بناء المستقبل مرتكزٌ بكل تأكيد على جهود بُنيت وتدرجت في الماضي والحاضر وصولاً إلى المستقبل، والسعودية كبلد حديث وصاعد حقق قفزات قياسية في وقت قصير من خلال رؤية 2030م التي تضمنت إشارات صريحة وخطط تعتز بماضينا العظيم تدرك أن غرس ذلك في وجدان الجيل الجديد هي مهمة لا تقل عن غيرها من خطط التطوير من أجل المستقبل.

وإنه لمن المدهش -وليس المستغرب- أن تكتنز رؤية السعودية كل هذا الابداع في التمدد في كل الاتجاهات لتحقيق النمو المتوازن وتدخل في عالم متسارع مع ربط هويتنا بحاضرنا بطريقة يسجلها التاريخ وتتحدث عنها الأرقام والإحصائيات بلا مواربة ولا اجتهادات.

وفي الإطار العظيم الواسع، فإن يوم التأسيس هو يوم مفخرة وطنية تؤكد أن المملكة العربية السعودية هي دولة تاريخ كبير وحيوي ومؤثر منذ أكثر من 300 عام، حيث تلعب أدواراً مؤثرة في التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي بمفهوم عربي أصيل ينضح بالكرم والشهامة والمروءة.