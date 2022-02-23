"يوم التأسيس" يبرز الهوية التاريخية للباس السعودي

تجلّت الهوية السعودية في اللباس مع مناسبة يوم التأسيس؛ فالتاريخ لا يُحصر في الوقائع والأحداث فقط، بل هناك جانب منه قد يُغفل وهي العادات في الأكل والضيافة واللباس كذلك، فكانت هذه القيمة التاريخية حاضرة أمس بالتنوّع الجغرافي للسعودية؛ فهناك اللباس الحجازي أو النجدي أو الشمالي والجنوبي والشرقي، وغيرها؛ فلهذه الأزياء لغة صامتة لا يفهمها غير أهلها أو المهتمين بها، فالموروث برز البارحة بشكل لافت، وعاد الجيل الجديد يستذكر لباس أجداده.

وقالت مصممة الأزياء والمجوهرات التراثية "ريم عسيلان": "جاءت الفعالية بقوة الاشتياق للأيام الجميلة، وحنين للماضي ورائحة الأجداد، وفجّر في العقل اللاواعي الحماسَ، ودعاهم ذلك أن يرتدوا رداء وزي الأجداد، فظهروا في الأماكن العامة بالملابس التقليدية، فلم نعهد أن تُلبس هذه الملبوسات إلا في المناسبات الخاصة كما درج لدينا، فكان يوم التأسيس فرصة للظهور بالهوية التاريخية في اللباس".

وأضافت: "ولعلها كانت فرصة لعودة الهوية بعدما كانت شبه معدومة، ولا نقول معدومة تمامًا؛ فهناك من يلتزم بزي وتقاليد أجداده وطريقتهم في اللباس حسب التنوع الجغرافي للسعودية".

واستدركت: "ولعلها فرصة كذلك لنهتم بتقاليدنا في الملابس؛ فهو ماضينا الذي بدأنا منه ولا نغتر أو نتنازل عنه؛ فالعادات الجميلة تُمثّل هوية مجتمعية، خاصة ونحن نلمس من البعض تنازله عن لبسه بسبب أشباه المصممين، وأنا أُسميهم المُشوهين".

وتابعت: "لتجد من يحكم علينا بصورة ظالمة سببها اللباس الدخيل علينا، فهذه هويتنا التي يجب ألا تُخدش، وبالألوان غير المنسّقة التي لا تعكس المعنى الحقيقي للملابس القديمة التي كانت كل قطعة منها تحكي قصة وكل منطقة سعودية لها طريقتها".

واختتمت: "حتى الحلي لها طريقتها؛ لأنها تؤدي رسائل في الهوية البصرية، فجوانب الثوب ووسطه تعرف به القبائل والمناطق وهكذا؛ فاللغة السرية للملابس لغة لا يفهمها غير أهلها، فالمهتمون يبحثون عنها، فهذه المناسبة أظهرت الأسرار التي نبحث عنها في اللباس، وأنا متمسّكة بالزي التقليدي؛ لأنها هوية وليست عبثًا وضربًا من الاستعراض".