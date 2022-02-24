"يوم التأسيس" يتحول إلى "تطوع" لخدمة 120 مريضًا بمجمع الملك فيصل بالطائف

احتفل قسم الأشعة والتصوير الطبقي بمجمع الملك فيصل بالطائف بشكل مميز، بيوم التأسيس.. وقرر العاملون في القسم الاحتفال والعمل التطوعي في نفس الوقت.

وفضّل منسوبو القسم قضاء يوم الإجازة في خدمة المرضى المتواجدين على قوائم الانتظار، وقدّموا خدماتهم لـ120مستفيدًا بينهم 41 كانت لديهم مواعيد بعيدة، و22 مستفيدًا تعثر حضورهم لمواعيد سابقة، و9 مستفيدين مُحَولين من المستشفيات الطرفية، بالإضافة إلى خدمة 48 مستفيدًا بوحدة الرنين المغناطيسي.

تجدر الإشارة إلى أن العمل كان تطوعيًّا من العاملين الذين حرصوا على خدمة المرضى وسط احتفالهم بالمناسبة داخل القسم.