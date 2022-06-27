يوم المزارع الأسبوعي يكمل عامه العاشر في "مروج الرياض" بحضور واسع

بات سوق "يوم المزارع الأسبوعي" الذي أطلقه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض قبل أكثر من 10 أعوام في سوق الشمال بحي المروج، مقصداً لمحبي التسوق الشعبي ومنتجات المزارع الصغيرة القريبة من العاصمة الرياض.
وجاء تصميم السوق متوافقاً مع التراث النجدي من حيث البناء والشكل العام ليتناسب مع فكرة ومبادرة السوق الذي يحمل مسمى "يوم المزارع".
الحضور الكبير واللافت للسوق والذي ينطلق بعد صلاة الفجر وحتى ما قبل صلاة المغرب يوم السبت يعزز من نجاح المبادرة ودعمها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وتوزيعها جغرافيًا على أنحاء العاصمة مع تحفيز المزارعين الصغار والأسر المنتجة، للمشاركة بمنتجاتهم الزراعية وغيرها من المنتج الزراعي.
وفي هذا السياق، تمت إقامة سوق أسبوعي لبيع الخضار والتمور ومنتجات المزارع، يقام في بالرياض؛ ليتمكن السكان من تأمين احتياجاتهم من الخضار والتمور مرة في الأسبوع من خلال هذا السوق، وذلك بأسعار منافسة ولمعالجة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين على الطرقات وعند المساجد والأماكن الأخرى.