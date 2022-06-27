يوم المزارع الأسبوعي يكمل عامه العاشر في "مروج الرياض" بحضور واسع

وفي هذا السياق، تمت إقامة سوق أسبوعي لبيع الخضار والتمور ومنتجات المزارع، يقام في بالرياض؛ ليتمكن السكان من تأمين احتياجاتهم من الخضار والتمور مرة في الأسبوع من خلال هذا السوق، وذلك بأسعار منافسة ولمعالجة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين على الطرقات وعند المساجد والأماكن الأخرى.