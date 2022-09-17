جدة تستضيف الدورة 46 لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية غدًا

تنطلق، غدًا الأحد، في البنك المركزي السعودي بمحافظة جدة، أعمال الدورة الاعتيادية السادسة والأربعون لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.
وتعقد الدورة التي تستمر على مدى يومين، ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى المصاحبة للاجتماع حول "العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي".
وسيشهد الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.
وثمّن محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الرعاية الكريمة للاجتماع من مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التي تأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على دعم وتوفير أسباب النجاح للعمل العربي المشترك.
وأكدا أهمية هذا الاجتماع في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات سريعة على كل المجالات في القطاعين الاقتصادي والمالي.
وأعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي يتولى أعمالها صندوق النقد العربي؛ وذلك في متابعة المواضيع والمستجدات والإعداد لاجتماع المجلس، وتطوير أعمال اللجان وفِرَق العمل المنبثقة.
وسيناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية -خلال الاجتماع- عددًا من المواضيع الرئيسية، أهمها: الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية، وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، إضافة إلى متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حِزَم الدعم.
كما سيتضمن جدول أعمال الاجتماع، إطلاع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تقارير عن أعمال اللجان وفِرَق العمل المنبثقة عن المجلس.
وكذلك الاطلاع على الإصدار الخامس من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022م، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022م، إلى جانب الإحاطة بالخطاب العربي الموحد لعام 2022م، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في شهر أكتوبر المقبل 2022م، الذي يعكس مرئيات الدول العربية تجاه التطورات الاقتصادية الراهنة.