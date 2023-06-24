"دليل الحاج بالحرم والمشاعر".. هذا ما تقدّمه اللوحات الإرشادية لضيوف الرحمن

وتستقبل اللوحات، ومنها الإلكترونية، الحجاج منذ وصولهم المملكة عبر المنافذ المختلفة بعبارات ترحيبية وبترجمات وألوان مختلفة، إلى جانب تضمين عدد من اللوحات الإرشادات التي يجب اتباعها خلال تنقلهم في المشاعر، ومعايير السلامة والأمان في محل إقامتهم، وتسهيل وصولهم إلى الأماكن والمواقع التي سيقصدونها خلال موسم الحج، للإسهام في توفير الوقت والعناء عليهم.