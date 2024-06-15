"بالزغاريد".. شاهد حجاج مصريون يعبّرون عن فرحتهم بعد وصولهم إلى مشعر عرفات

وبدأ ضيوف الرحمن التوافد من مشعر منى بكل يسر وسلامة وطمأنينة، دون تسجيل حالات وبائية أو حوادث تعكر صفو حجهم، تزامنًا مع منظومة خدمية وإمكانات مادية لا محدودة، وكوادر بشرية مؤهلة، تستشعر عِظَم المسؤولية وشرف رعاية الحجيج من خلال متابعة أمنية لأفراد الأمن من مختلف القطاعات لإرشاد الحجاج، وتأمين السلامة اللازمة لهم.