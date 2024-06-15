"بالزغاريد".. شاهد حجاج مصريون يعبّرون عن فرحتهم بعد وصولهم إلى مشعر عرفات

وثّق مقطع فيديو، فرحة ضيوف الرحمن من الجنسية المصرية بالوصول إلى مشعر عرفات؛ حيث أطلقت السيدات الزغاريد، وتبادل الحجيج الأحضان والقبلات ابتهاجًا بوصولهم لتأدية الفريضة، وسط منظومة أمنية متكاملة لضمان سلامة ضيوف الرحمن.
وبدأ ضيوف الرحمن التوافد من مشعر منى بكل يسر وسلامة وطمأنينة، دون تسجيل حالات وبائية أو حوادث تعكر صفو حجهم، تزامنًا مع منظومة خدمية وإمكانات مادية لا محدودة، وكوادر بشرية مؤهلة، تستشعر عِظَم المسؤولية وشرف رعاية الحجيج من خلال متابعة أمنية لأفراد الأمن من مختلف القطاعات لإرشاد الحجاج، وتأمين السلامة اللازمة لهم.
وشهدت الساعات الأولى من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة تدفق قوافل حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية، يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين ومتضرعين وداعين الله -عز وجل- أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.