مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُجري عملية زراعة مفصل معقدة بتقنية "الروبوت الجراحي" لإعادة قدرة المشي لثمانينية

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، وعبر تقنية الروبوت الجراحي "Robotic Surgery"، في إنهاء معاناة مراجعة تبلغ من العمر 84 سنة، كانت تشكو من ألم حاد ومزمن في مفصل الركبة اليسرى، أفقدها القدرة على المشي. ذكر ذلك الدكتور محمد سكيك استشاري طب وجراحة العظام واستبدال المفاصل، رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة البريطانية والكندية.
وقال الدكتور سكيك عند وصول المراجعة للعيادة تم الإستماع إلى شكواها والإطلاع على ملفها الطبي، وتبين أنها تعاني من آلام حادة وانتفاخ شديد بالركبة اليسرى منذ سنوات، وعدم القدرة على المشي أو صعود السلم، على الفور تم إخضاعها لفحوصات طبية دقيقة بالأشعة السينية (Digital X-rays) على كافة إتجاهات الركبة، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية، مشيراً إلى أن النتائج كشفت عن وجود خشونة شديدة وإحتكاك من الدرجة الرابعة، وتآكل بالغضاريف المحيطة بالركبة اليسرى، وكذلك الكشف عن تكلسات خلف الركبة، بالإضافة إلى حدوث إنحراف وتقوس بالركبة، وكذلك إصابتها بمجموعة من الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والكوليسترول وهشاشة عالية بالعظام.
موضحاً بأنه بعد الإنتهاء من دراسة كافة نتائج الفحوصات، تم إتخاذ القرار بالتدخل الجراحي، مشيراً إلى أن العملية استغرقت ساعتين ونصف تحت التخدير الجزئي، وتم فيها استخدام تقنية الروبوت الجراحي المتطور، والذي تم تزويده بالمعلومات الخاصة بالمراجعة، حيث يقوم الروبوت برفع قياسات مفصل الركبة بشكل دقيق، وتحديد المفصل الصناعي المناسب، مما يمنح الحالة نتائج عالية الدقة، وبما يتناسب مع بنية الركبة والأنسجة المحيطة بها، كما تم تعديل إنحراف وتقوس الركبة من خلال استخدام دعامة متطورة بالساق والفخذ.
مشيراً إلى أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، حيث استطاعت المراجعة المشي في نفس اليوم بمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي، وبعد ساعات من العملية. كما أنها تلقت رعاية طبية فائقة لمدة 4 أيام، خرجت بعدها إلى المنزل، وقد زارت العيادة خلال أسبوعين وهي تمشي، وقد انتهت لديها كافة الآلام السابقة، وعادت لتمارس حياتها بصورة طبيعية.
وفي ختام حديثه قال الدكتور محمد سكيك ان استخدام تقنيات الروبوت الجراحي المتطورة في عمليات استبدال المفاصل، أصبحت تتيح مميزات عدة، أبرزها الدقة العالية، وإتقان زراعة المفاصل الصناعية وتركيبها في موضعها الصحيح، الأمر الذي يسهم في سرعة التشافي وتقليل الألم بعد العمليات، فضلًا عن تحقيق الثبات والتوازن والمرونة العالية أثناء الحركة والمشي، وكذلك المحافظة على الأنسجة المحيطة، وضمان عمر أطول للمفصل الصناعي.