مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُجري عملية زراعة مفصل معقدة بتقنية "الروبوت الجراحي" لإعادة قدرة المشي لثمانينية

وقال الدكتور سكيك عند وصول المراجعة للعيادة تم الإستماع إلى شكواها والإطلاع على ملفها الطبي، وتبين أنها تعاني من آلام حادة وانتفاخ شديد بالركبة اليسرى منذ سنوات، وعدم القدرة على المشي أو صعود السلم، على الفور تم إخضاعها لفحوصات طبية دقيقة بالأشعة السينية (Digital X-rays) على كافة إتجاهات الركبة، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية، مشيراً إلى أن النتائج كشفت عن وجود خشونة شديدة وإحتكاك من الدرجة الرابعة، وتآكل بالغضاريف المحيطة بالركبة اليسرى، وكذلك الكشف عن تكلسات خلف الركبة، بالإضافة إلى حدوث إنحراف وتقوس بالركبة، وكذلك إصابتها بمجموعة من الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والكوليسترول وهشاشة عالية بالعظام.