وفاة المواطن عبدالرحمن العنزي المفقود بأمريكا غرقاً في إحدى بحيرات كليفلاند

وكان الفقيد "عبدالرحمن" متزوج ولديه أطفال وهو موظف حكومي، غادر مرافقًا مع أخيه الأكبر "بندر" للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاثة أشهر تقريبًا وخرج مساء يوم الخميس 27 يناير الماضي مع قريب له لتناول العشاء في أحد المطاعم، وأثناء عودتهم توقف "عبدالرحمن" للذهاب لدورة المياه خلفها بحيرة وترك جميع أغراضه الشخصية بالسيارة من ضمنها الهاتف، ثم استأذن قريبنا لعدة دقائق؛ لكنه تأخر ثم اختفى دون أثر.