ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بعدة محميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة، (19) مواطنًا ومقيم من الجنسية السورية؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بحوزتهم (20) بندقية هوائية، و(4000) ذخيرة، و(65) طيرًا مصيدًا.