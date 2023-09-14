محليات

ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بعدة محميات

تحريز 20 بندقية هوائية و4000 ذخيرة و65 طيرًا مصيدًا وتطبيق الإجراءات النظامية
القوات الخاصة للأمن البيئي
القوات الخاصة للأمن البيئي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة، (19) مواطنًا ومقيم من الجنسية السورية؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بحوزتهم (20) بندقية هوائية، و(4000) ذخيرة، و(65) طيرًا مصيدًا.

وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
الصيد دون ترخيص

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