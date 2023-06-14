الرئاسة الفرنسية: ولي العهد وماكرون سيبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

أكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي سيلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة.
وقالت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش الحرب في أوكرانيا ضمن قضايا أخرى عندما يلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الجمعة 16 يونيو.
وأضافت أن الرئيس الفرنسي وولي العهد سيبحثان أيضًا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، متوجهًا إلى فرنسا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة، ترؤس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يوميْ 22 و23 يونيو.
وسيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، المقرر عقده في باريس أيضًا في 19 يونيو.