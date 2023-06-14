الرئاسة الفرنسية: ولي العهد وماكرون سيبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

أكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي سيلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة.