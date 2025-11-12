مشروعات السعودية الكبرى تتألق في منتدى تورايز بالرياض وتكشف ملامح مستقبل السياحة الوطني

يشهد منتدى تورايز العالمي في نسخته الافتتاحية بالعاصمة الرياض حضورًا لافتًا لمشروعات السياحة الوطنية الكبرى، التي تمثّل محاور رئيسية في جلسات المنتدى ومعارضه المصاحبة، حيث تعرض القدية، وعسير، ووجهات البحر الأحمر، ونيوم، وأمالا، والدرعية أحدث تطوراتها وخططها المستقبلية في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى جعل المملكة واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.
ويحظى جناح مشروع القدية باهتمام واسع من الزوار والمشاركين، حيث يعرض أحدث تصاميم المشروع الذي يُعد عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، إضافة إلى أبرز المرافق التي يجري العمل على تنفيذها، ومن بينها مدينة الألعاب الأكبر من نوعها في المنطقة ومضمار سباقات السيارات العالمي.
كما يستقطب مشروع تطوير عسير اهتمامًا خاصًا، لما يحمله من بعد سياحي فريد يجمع بين الجمال الطبيعي والهوية الثقافية، حيث يهدف إلى استقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030، عبر تطوير وجهات جبلية متكاملة ومرافق فندقية ذات طابع تراثي وسياحي راقٍ.
أما مشروعات البحر الأحمر الدولية فتعرض إنجازاتها في تطوير وجهات مستدامة تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، مع افتتاح أولى فنادقها التشغيلية واستعدادها لاستقبال الدفعات الأولى من الزوار خلال الأشهر المقبلة، مما يعزز مكانة المملكة في مجال السياحة البيئية الفاخرة.
وفي السياق ذاته، تقدم هيئة تطوير بوابة الدرعية تفاصيل جديدة عن مشاريعها العمرانية والثقافية في قلب العاصمة، والتي تهدف إلى تحويل المنطقة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية تُبرز تراث المملكة الأصيل.
ويؤكد المشاركون في المنتدى أن حضور هذه المشروعات الوطنية الكبرى في تورايز 2025 يعكس حجم التحول النوعي في القطاع السياحي السعودي، ويؤكد أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد سياحي مستدام يجمع بين الأصالة والابتكار، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والسياح من مختلف أنحاء العالم.