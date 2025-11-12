مشروعات السعودية الكبرى تتألق في منتدى تورايز بالرياض وتكشف ملامح مستقبل السياحة الوطني

يشهد منتدى تورايز العالمي في نسخته الافتتاحية بالعاصمة الرياض حضورًا لافتًا لمشروعات السياحة الوطنية الكبرى، التي تمثّل محاور رئيسية في جلسات المنتدى ومعارضه المصاحبة، حيث تعرض القدية، وعسير، ووجهات البحر الأحمر، ونيوم، وأمالا، والدرعية أحدث تطوراتها وخططها المستقبلية في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى جعل المملكة واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.