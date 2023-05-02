"الخارجية": اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان من قِبل مجموعة مسلحة

أعلنت وزارة الخارجية أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرَّض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قِبل مجموعة مسلحة، قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات، والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وتعطيل أنظمة وخوادم الملحقية.