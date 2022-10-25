"شؤون الحرمين" تقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 29.791 مستفيداً في يوم واحد

وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم تقديم 1400 كتيب ومطوية و2871 خدمة تطويف، فيما استفاد 12.850 شخصاً من التوعية الرقمية، و83500 شخص من التوعية الميدانية.