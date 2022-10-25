"شؤون الحرمين" تقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 29.791 مستفيداً في يوم واحد

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم الثنين 1444/3/28هـ.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 29.791 مستفيداً، وتوزيع 84 ألف عبوة زمزم، واستهلاك 250 لتر للتعقيم بالبايوكير، ومثلها للتعقيم بالروبوتات، و15.100 لتر لتعقيم الأسطح، و1300 لتر معقمات الأيدي.
وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم تقديم 1400 كتيب ومطوية و2871 خدمة تطويف، فيما استفاد 12.850 شخصاً من التوعية الرقمية، و83500 شخص من التوعية الميدانية.
وأشارت إلى أنها وفّرت 279 عربة عادية للمحتاجين، و1120 عربة كهربائية للطواف والسعي، و1218 خدمة داف عربة للقاصدين.