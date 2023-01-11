خصومات أكبر ووصول أسرع.. "هواوي" تُوَقع اتفاقية شراكة مع تطبيق "مستعمل"

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية، عن توقيعها اتفاقية شراكة جديدة مع تطبيق "مستعمل" (تطبيق البيع والشراء C2C الرائد في المملكة)، وستكون هذه الشراكة عبارة عن ربط لمنصة "مستعمل" مع محرك البحث الشهير لدى هواوي "بيتل سيرش"؛ ليتمكن مستخدمو هواوي من إيجاد كل السلع المعروضة الجديدة والمستعملة من قِبَل أصحابها في تطبيق "مستعمل" على محرك البحث، إضافة إلى ذلك سيتمكن مستخدمو أجهزة هواوي من الاطلاع على تفاصيل السلع بشكل موسع، وإظهار الأسعار والمزايا للسلع التي يبحثون عنها بسهولة، ويعمل تطبيق "مستعمل" في أكثر من 17 دولة عربية حتى الآن ووصل إلى أكثر من 1.000.000 مسجل بائع ومشترٍ في التطبيق في المملكة العربية السعودية فقط، بالإضافة إلى أخبار السيارات الجديدة المنشورة على موقع "المربع نت"؛ تطبيق أخبار السيارات الشهير التابع لشركة "مستعمل"؛ ليتمكن مستخدمو هواوي من الحصول على آخر أخبار السيارات وجديد السوق المحلي والعالمي بشكل مباشر.
كما سيحصل مستخدمو أجهزة هواوي لتطبيق "مستعمل" على خصم 15% على العمليات داخل التطبيق. ويُقَدر عدد مستخدمي أجهزة هواوي الذين يستخدمون تطبيق "مستعمل" بأكثر من 550.000+ مستخدم ومحمّل للتطبيق عبر منصة هواوي؛ وذلك بمجرد الدفع على الخدمات مباشرة من جهاز هواوي.
وحول توقيع الاتفاقية قال السيد ليو فاي، رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية: يسعدنا في هواوي أن نعلن عن تعاوننا مع شركة تطبيق "مستعمل"؛ وذلك لخدمة مستخدمي وعملاء أجهزة هواوي في المنطقة، وتمكينهم من الوصول إلى كل السلع الجديدة المعروضة والخدمات التي يتم عرضها في تطبيق "مستعمل" بسهولة وتقديم خصومات خاصة لهم ونشرهم للسلع التي يودون بيعها بسرعة، إضافة إلى حصولهم على آخر الأخبار في عالم السيارات بشكل سريع وسهل.
وقال السيد عبدالرحمن محمد حمد بن شحبل، الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق "مستعمل": نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستعزز خدمة مستخدمي تطبيق "مستعمل" على أجهزة هواوي وتتيح لهم الوصول بشكل أسرع إلى كل الخدمات والسلع المعروضة من قِبَل أصحابها في التطبيق، وكذلك حصولهم على الخصم الخاص للخدمات والمدفوعات من خلال أجهزة هواوي وتزويد المستخدمين بأحداث أخبار السيارات بشكل مباشر وسهل من أجهزتهم.
الجدير بالذكر أن هذه الخدمات تشمل كافة مستخدمي هواوي في المنطقة وليس فقط في المملكة العربية السعودية؛ حيث يعمل تطبيق "مستعمل" في أكثر من 17 دولة عربية، لتمكين مستخدمي هواوي أيضًا في هذه الدول من الاستفادة من هذه المميزات.
يمكنك تحميل تطبيق "مستعمل" على أجهزة هواوي من هنا.
ويوفر تطبيق "مستعمل" الذي تأسس ويعمل منذ عام 2001 في توفير خدمات الإعلان المجاني المباشر في الإنترنت، لأي سلع أو خدمة، تود عرضها أو طلبها، ويطرحها بأسلوب جديد وسهل وسريع، من خلال توفير بيئة متطورة وآمنة للبائعين والمشترين وفي العديد من الأقسام مثل: السيارات، العقارات، الأجهزة، الأثاث، الخدمات وغيرها الكثير.
كما يحتوي "مستعمل" على مئات الآلاف من السلع والخدمات المعروضة أو المطلوبة من أصحابها مباشرة، ليستطيع مستخدم التطبيق استعراض هذه البضائع والبحث فيها عما يناسبه والتواصل مع أصحابها مباشرة والتفاوض معهم من غير وسيط، وإذا أراد المستخدم كذلك الإعلان عن أي بضاعة أو خدمة، فكل ما عليه فعله هو إضافة إعلانه، ليُنشر مباشرةً في "مستعمل"، وليشاهده المستخدمون في البلد نفسه.
تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها: (الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، واللابتوبات، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية، والشاشات الذكية، وأجهزة إنترنت الأشياء، وغيرها). وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلدًا، وتُستخدم من قِبَل ثلث سكان العالم.