خصومات أكبر ووصول أسرع.. "هواوي" تُوَقع اتفاقية شراكة مع تطبيق "مستعمل"

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية، عن توقيعها اتفاقية شراكة جديدة مع تطبيق "مستعمل" (تطبيق البيع والشراء C2C الرائد في المملكة)، وستكون هذه الشراكة عبارة عن ربط لمنصة "مستعمل" مع محرك البحث الشهير لدى هواوي "بيتل سيرش"؛ ليتمكن مستخدمو هواوي من إيجاد كل السلع المعروضة الجديدة والمستعملة من قِبَل أصحابها في تطبيق "مستعمل" على محرك البحث، إضافة إلى ذلك سيتمكن مستخدمو أجهزة هواوي من الاطلاع على تفاصيل السلع بشكل موسع، وإظهار الأسعار والمزايا للسلع التي يبحثون عنها بسهولة، ويعمل تطبيق "مستعمل" في أكثر من 17 دولة عربية حتى الآن ووصل إلى أكثر من 1.000.000 مسجل بائع ومشترٍ في التطبيق في المملكة العربية السعودية فقط، بالإضافة إلى أخبار السيارات الجديدة المنشورة على موقع "المربع نت"؛ تطبيق أخبار السيارات الشهير التابع لشركة "مستعمل"؛ ليتمكن مستخدمو هواوي من الحصول على آخر أخبار السيارات وجديد السوق المحلي والعالمي بشكل مباشر.