المدينة المنورة.. "مكافحة التستُّر التجاري" يغلق منشأة بقطاع الذهب

إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا؛ وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.