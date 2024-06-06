تأهب واستعداد واجتماعات رفيعة المستوى.. "النقل" تؤكد جاهزيتها الكاملة لخدمة ضيوف الرحمن

وناقش الاجتماع دور منظومة النقل ضمن الجهات الممكنة والمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن، والتي تعمل على توفير كافة وسائل النقل البرية والجوية والبحرية والسككية، وتهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقت في منتصف عام 2021 لتمكين العديد من القطاعات وتحقيق مستهدفاتها، متضمنة "برنامج ضيوف الرحمن" وتحقيق مستهدفات الحج والعمرة، حيث يتحقق ذلك من خلال توفر شبكة طرق على مستوى عالٍ بالإضافة لتهيئة المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية وتوفير أنماط نقل متعددة.