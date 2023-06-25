حاج كازاخستاني يستثمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج في تعزيز لغة القرآن

يرى الحاج "جينس حبيب الله" من دولة كازاخستان، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ فرصة سانحة لتعزيز جانب زيادة تعلم تشريعات الدين الإسلامي واللغة العربية، لغة القرآن الكريم، خصوصًا أننا نحظى بالعناية من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وما توفره من وسائل مساعدة على ذلك.