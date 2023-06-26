وزارة النقل جنّدت أكثر من 38 ألفًا من الكوادر البشرية لإنجاح خططها في موسم الحج

وخصصت الوزارة من خلال المنظومة 1.7 مليون مقعد عبر 7.700 رحلة على الناقلات الجوية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام؛ في ظل تأهب 6 مطارات في المملكة على درجة عالمية من الجاهزية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام؛ وتهيئة 34.000 حافلة لنقل الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ورفع عدد رحلات قطار الحرمين اليومية لـ 126 رحلة لخدمة 1.5 مليون حاج وزائر.