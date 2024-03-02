هطولات وبرق ورعد.. 3 مناطق وأكثر في مرمى "أمطار الغد" والرياض حاضرة

تشير آخر مخرجات وتحليلات أنظمة المحاكاة الحاسوبية الخاصة بتوقعات الأمطار، إلى احتمالية تأثر بعض مناطق المملكة؛ تحديدًا الأجزاء الجنوبية الغربية منها، وأجزاء من وسطها يوم غد الأحد، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تساقط زخات من الأمطار.
وفي التفاصيل، من المتوقع أن تتأثر المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، بما فيها مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من الطائف، بأحوال جوية غير مستقرة ترفع من فرص الأمطار؛ بحيث تتكاثر السحب في ساعات ما بعد الظهر، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، تكون ذات طابع محلي وعشوائي؛ وفقًا لموقع "طقس العرب".
كما تتكاثر السحب كذلك على أجزاء محدودة من غرب منطقة الرياض، تشمل الدوادمي والأجزاء المحيطة بها، وقد تعمل على هطول زخات محلية محدودة من الأمطار، ولا يُستبعد أن تترافق بالبرق والرعد، والله أعلم.