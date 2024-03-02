هطولات وبرق ورعد.. 3 مناطق وأكثر في مرمى "أمطار الغد" والرياض حاضرة

وفي التفاصيل، من المتوقع أن تتأثر المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، بما فيها مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من الطائف، بأحوال جوية غير مستقرة ترفع من فرص الأمطار؛ بحيث تتكاثر السحب في ساعات ما بعد الظهر، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، تكون ذات طابع محلي وعشوائي؛ وفقًا لموقع "طقس العرب".