محليات

بأمر الملك.. يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعَلم باسم يوم_العَلم

يصادف اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز "العلم" بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة